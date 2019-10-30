Массовое ДТП в Чебоксарах: грузовик без тормозов протащил легковушку на десятки метров

В Чебоксарах грузовик с отказавшими тормозами врезался в ряд легковых автомобилей и протащил один из них десятки метров, прежде чем водителю удалось остановиться.

Инцидент произошел в центре города на Московском мосту в среду, 30 октября, около 14 часов дня. Грузовик, перевозящий капусту, ехал под уклон, когда водитель обнаружил, что у него отказали тормоза.

"Я сигналил машинам", — позже рассказал водитель большегруза, слова которого процитировал портал PG21.RU. Автомобилям, однако, разъехаться было некуда, и три легковушки попали под несущийся грузовик.

В аварии, по сообщению ГИБДД Чувашии, никто не серьезно не пострадал, хотя, по словам очевидцев, у одной из женщин было разбито лицо.

На перекрестке образовалась пробка, движение по перекрестку около остановки "Дом мод" было затруднено в течение нескольких часов.