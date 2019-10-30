ДТП на трассе "Балтия" в Подмосковье: погибли пять человек

В результате аварии в Шаховском районе Московской области погибли пять человек.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по Подмосковью.

Сообщается, что трагедия произошла в 17 часов 40 минут по московскому времени в результате столкновения грузовика и автомобиля Kia на 159-м километре автомагистрали М-9 "Балтия". В аварии также пострадал один человек.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.