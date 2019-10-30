Новый ход телефонных мошенников: теперь они представляются следователями

Следственный комитет России предупреждает о новом способе, который придумали телефонные мошенники, чтобы обманывать доверчивых граждан.

По сообщению СК, к правоохранителям обращаются люди, которым звонили неизвестные. Представляясь следователями или представителями других госструктур, они говорят, что человек якобы признан потерпевшим по уголовным делам, возбужденным по факту оборота фальсифицированных биоактивных добавок и лекарственных средств.

При этом злоумышленники предлагают перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения им "причиненного морального вреда".

В СК обращают внимание на то, что это – мошенничество, и о данных фактах следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

"Подобные факты тщательно проверяются в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности", – отмечают в СК.

Ведомство призывает всех (особенно пожилых людей) проявлять бдительность и поясняет, что "подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших".