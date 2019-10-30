Полина Волкова из Марий Эл второй раз стала лучшей медсестрой в мире

Полина Волкова из Марий Эл второй раз стала лучшей медсестрой мирового уровня в своем профиле. В этом году она снова победила на международном конкурсе по вопросам профилактики, лечения и ухода за пациентами, страдающими туберкулёзом.

Впервые Полина Волкова была признана лучшей медсестрой в 2007 году, напоминает ГТРК "Марий Эл". В этом году лучшим медработником среднего звена фтизиатрического профиля с присвоением звания "Путеводная звезда" её признали уже второй раз.

В республиканском противотуберкулёзном диспансере Полина работает с 1986 года. Начинала простой медицинской сестрой в терапевтическом отделении, а через 16 лет стала главной медицинской сестрой всего учреждения. Она состоит в Ассоциации средних медицинских работников. Благодаря этой организации есть возможность участвовать в различных конкурсах, на которых Полина Волкова представляет свои исследовательские проекты.