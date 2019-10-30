Бюджет столицы до 2022 года принят Мосгордумой в первом чтении

Депутаты столичного парламента приняли в первом чтении проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

Как проинформировала общественность руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, в 2020-2022 годах планируется ежегодное увеличение на 8% дохода столичного бюджета. Она пояснила это долгосрочным прогнозом об устойчивости темпов роста отечественной экономики и низким ростом инфляции.

В принятом документе констатируется, что прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 году составят 2,7 триллиона рублей, в 2021-м – 3,6 триллиона рублей и в 2022-м – 3, 35 триллиона рублей.

Расходы бюджета составят: в 2020 году – 3,1 триллиона рублей, в 2021-м – 3,2 триллиона рублей, в 2022-м – 3,3 триллиона рублей.

На оказание социальных выплат москвичам в бюджете предусмотрено 495,3 миллиардов рублей, по сравнению с текущим годом эти расходы увеличиваются на 19%.