Россия делает шаг навстречу НАТО и ОБСЕ

Россия может увеличить обмен информацией с НАТО и ОБСЕ по борьбе с террористами. Об этом заявили на международной конференции ОДКБ. Москва считает, что целесообразно расширить использование информационного банка Национального антитеррористического комитета, а также ресурсов структур ШОС и других организаций, сообщает телеканал "Россия 24".

"Мы впервые в этом году провели специальную операцию "наемник", как раз она была посвящена блокировке каналов въезда-выезда боевиков на территорию наших государств, а также подрыв ресурсной базы международных террористических организаций на пространстве ОДКБ. И как показали результаты, анализ этой операции, она прошла очень эффективно", — заявил Валерий Семериков, исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ.