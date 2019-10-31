Десять мячей и пенальти: "Ливерпуль" и "Арсенал" устроили триллер в Кубке лиги

На знаменитом стадионе "Энфилд" состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между "Ливерпулем" и лондонским "Арсеналом". На двоих команды забили десять мячей. Основное время матча завершилось со счетом 5:5. А в серии пенальти подопечные Юргена Клоппа оказались точнее.

В составе "красных" дубль оформил Дивок Ориги. Также за "Ливерпуль" отличились Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен. Еще один гол оказался на счету Шкодрана Мустафи, отправившего мяч в собственные ворота.

За "Арсенал" голами отметились Лукас Торрейра, Эйнсли Мэйтиленд-Найлс, Джозеф Уиллок и Габриэл Мартинелли. Последний отличился дважды.

В серии пенальти команда Юргена Клоппа добилась победы со счетом 5:4. Соперник "Ливерпуля" по четвертьфиналу Кубка лиги определится позднее.