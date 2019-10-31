Роналду принес победу "Ювентусу" в игре с "Дженоа"

В матче десятого тура чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" принимал на своем стадионе генуэзский клуб "Дженоа". Хозяева поля обыграли гостей со счетом 2:1. Автором победного мяча стал Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

Произошло это уже в добавленное время. До одиннадцатиметрового удара португальца соперники обменялись голами: на 36-й минуте Леонардо Бонуччи вывел "Старую синьору" вперед, но еще до перерыва Кристиан Куаме восстановил статус-кво.

А на 96-й минуте Криштиану Роналду с пенальти принес "Ювентусу" победу в матче. Туринский клуб набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Дженоа" с восемью баллами располагается на 17-м месте.