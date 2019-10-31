Издатели из Германии кинули Сноудена на деньги

Эдварду Сноудену немецкие издатели не заплатят гонорар и отчисления за его книгу мемуаров. Пока выплаты отложены до 1 апреля 2020 года. Но есть вероятность, что бывший сотрудник американских спецслужб вообще не получит денег. Из-за того, что после выхода книги Минюст США подал иск против Сноудена — за раскрытие секретных данных. Это не считая уголовного дела о госизмене, по которому Сноудену грозит пожизненное наказание, напоминает телеканал "Россия 24".