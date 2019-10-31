Беспорядки вынудили власти Чили отказаться от проведения международных форумов

Чилийские власти обещают передать Малайзии, которая примет форум АТЭС в 2020 году, все свои наработки по подготовке к саммиту за этот год. Об этом заявило министерство иностранных дел Чили.

Накануне президент страны Себастьян Пиньера сообщил об отмене сразу двух крупных мероприятий: саммита АТЭС и климатического форума. Причиной стали массовые беспорядки, которые начались в Чили после повышения цен на проезд в метро. Из-за акций протеста в стране даже вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час. И проблема – по словам властей — всё еще не решена.

"Наше правительство с глубочайшим сожалением решило не проводить саммит АТЭС, который был запланирован на ноябрь, а также климатический саммит, намеченный на декабрь. Как президент Чили, я всегда должен ставить на первое место внутренние проблемы и интересы чилийцев", — заявил Себастьян Пиньера, президент Чили.

В ООН заявили, что власти Чили подробно проинформировали организацию о причинах решения. И она отнеслась к ситуации с пониманием. Теперь в ООН думают, где же провести климатический форум. Сложность в том, чтобы найти подходящее место в краткие сроки. Как показывает практика, на климатический саммит съезжаются представители почти всех стран.

"Генсек ООН был информирован лично президентом Чили о причинах, по которым они не смогут предоставить место для проведения мероприятия. В данный момент Антониу Гутерриш изучает различные варианты. Мы работаем над тем, что найти наиболее удобное место для проведения саммита", — заявил Фархан Хак, заместитель официального представителя генсека ООН.

Решением чилийских властей крайне возмущены представители организаций по защите окружающей среды. По их словам, экологические проблемы имеют не меньшее значение, чем протесты из-за повышения цен на проезд. И отменять саммит — непростительно.

"Если и было что-то, что правительство могло бы сделать ради поиска мира и социальной справедливости, то это – проведение климатического саммита. Мы возмущены тем, что президент Чили не относит экологические проблемы к числу важных для чилийцев вопросов", — отметил Матиас Асун, глава чилийского отделения "Гринпис".