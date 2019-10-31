Пожар в поезде в Пакистане: погибших уже 62

В результате пожара в поезде в Пакистане погибли по меньшей мере 62 человека. Ранее сообщалось о 10 погибших и 30 раненых​​​.

Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди. Причиной пожара стал взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи, передает РИА Новости. Огонь быстро охватил три вагона поезда.

По словам министра железных дорог Пакистана, большинство людей погибли, когда пытались спрыгнуть с горящего поезда на ходу.