Пьяный волгоградец после семейного скандала отрезал головы жене и матери

В Волгограде по подозрению в убийстве жены и матери задержан 38-летний местный житель.

Как сообщает региональное управление СК РФ, ранним утром 31 октября в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома были обнаружены обезглавленные тела 41-летней женщины и ее 63-летней свекрови.

На место происшествия незамедлительно выехали все первые лица регионального управления СК РФ и криминалисты ведомства.

В квартире, где произошло преступление, был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 38-летний родственник убитых женщин.

По данным следствия, он проживал вместе с женой и матерью.

Ночью между супругами произошел конфликт, в который вмешалась мать злоумышленника. Тогда разъяренный мужчина нанес жене и матери несколько ударов ножом, а затем отчленил их головы.

Затем он позвонил своей приятельнице и рассказал о том, что совершил. Женщина приехала на место преступления и когда убедилась, что сказанное – правда, сообщила в правоохранительные органы.

Пока в квартиру ехала следственно-оперативная группа, подозреваемый пытался покончить с собой, но оперативно прибывшие на место преступления стражи порядка своевременно оказали ему медпомощь.

В настоящее время жизни подследственного ничего не угрожает, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает управление СК РФ по Волгоградской области.