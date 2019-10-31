ДНР готова провести обмен пленными

Донецкая народна республика готова отдать 52 украинских военных в обмен на 85 своих граждан, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Предыдущий обмен пленными состоялся в 2017 году, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, 29 октября на востоке Украины началось разведение сил в районе поселка Золотое. Аналогичная операция может начаться и в Петровском. Главное условие, заявил президент Зеленский, чтобы перемирие в этом населенном пункте продержалось хотя бы 7 дней. Ориентировочно, отход вооруженных сил стартует 4 ноября, добавил украинский лидер.