Бэйла сватают в Китай. Ибрагимовичу сулят возвращение в Испанию

После завершения летнего трансферного "окна" прошло совсем немного времени, а у поклонников футбольных слухов уже "зима катит в глаза". Отгремели страсти по Неймару и Полю Погба и на первые страницы ведущих инсайдеров вышли почти забытые Гарет Бэйл и Златан Ибрагимович.

Хорошо известно, что мадридский "Реал" на протяжении летнего межсезонья пытался избавиться от валлийца Бэйла. Но пристроить форварда, который некогда владел трансферным мировым рекордом, никак не удается. Сейчас тренер Зинедин Зидан вынужден ставить нападающего в состав, но, по слухам, Бэйл снова будет выставлен на продажу.

И ведь покупатели на валлийца, в принципе, есть: по последней информации, Бэйл недавно получил сумасшедшее предложение от китайского "Шанхай Шеньхуа" с зарплатой в 20 млн евро. Правда и сам игрок, и его агенты пока активно отрицают факт его переговоров с китайцами.

Второй герой волны сплетен – Ибрагимович, который в американской MLS бил бомбардирские рекорды, но у которого заканчивается контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси". Как сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на самого экстравагантного шведа, он готов вернуться в Испанию, где в свое время выступал за "Барселону".

Правда, никаких подробностей возможного возвращения Ибры на Пиренейский полуостров нет, а некоторые эксперты считают, что швед просто проанонсировал свой возможный приезд в Испанию с рекламной кампанией. Тем не менее, "дыма без огня не бывает", и некоторые издания поспешили сообщить, что Златаном интересуется клуб "Сарагоса".