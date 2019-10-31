Мария Захарова о встрече "Астанинской тройки": победила правда, как и должна была победить

Историческая встреча "Астанинской тройки" в Женеве всему миру продемонстрировала победу коллективных усилий в сирийском вопросе. По ее итогам было принято совместное заявление, констатирующее важные подвижки в политической ситуации как в Сирии, так и в регионе в целом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По словам Захаровой, в ходе встречи глав МИД России, Турции и Ирана, а затем "тройки" и спецпредставителя генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена было принято совместное, чрезвычайно важное заявление, подтверждающее суверенитет Сирии. Кроме этого, документ подчеркивает непримиримость в борьбе с терроризмом в регионе, фиксирует начало работы Конституционного комитета и выражает поддержку и возможное содействие представителям этой структуры. Также в заявлении содержится конкретный призыв относительно гуманитарных акций по восстановлению нормальной жизни в Сирии.

При этом Захарова отметила: "Еще год назад западные партнеры нам говорили, что все это невозможно и никто не сядет за стол переговоров с представителями Асада. Однако благодаря предшествующей многолетней работе дипломатов и военных, в Женеве происходило все очень стремительно".



По мнению представителя МИД, если взяться за ситуацию коллективно, опираться на право, действовать с четким пониманием, что врагом является терроризм в любом его проявлении, и, если поддерживать государственность, а не разрушать ее, то можно прийти к конструктивным, позитивным результатам. "И сегодня они были продемонстрированы, а именно – заседание Конституционного комитета", — сказала она.

Представителя МИД России обратила особое внимание на реакцию женевской прессы, назвавшей итоги встречи несомненной победой России. "За долгое время впервые правдивая констатация факта. Только никто не побеждал силой. Победила правда, как и должна была победить", — прокомментировала она.

"Сегодня каждый пожинает то, что посеял. Брюссель пожинает плоды своего бездействия и абсолютной невовлеченности ни в один международный процесс. США пожинают плоды своей глобальной внутриполитической бесконечной игры, которая не ведет к появлению позитивных результатов, но реально отражает схватку, разворачивающуюся многие годы на наших глазах. Точно так же и региональные державы пожинают то, что посеяли", — подытожила Захарова.