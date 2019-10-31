Пьяный мужчина зарезал ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в Нарьян-Маре и убил шестилетнего мальчика. Злоумышленника задержали, сообщает ГТРК "Поморье".

Трагедия произошла во второй половине дня 31 октября в детском саду "Сказка" на улице 60 лет СССР. Местный житель проник в помещение под видом отца ребенка, после чего учинил расправу — мальчик это время спал.

На месте происшествия, помимо полиции и следователей, работают психологи. О мотивах 36-летнего задержанного, который был пьян, ничего не сообщается.

"Сложно найти слова, чтобы передать ужас и боль, которые застыли в этот день в сердце каждого нарьянмарца. Тихий и спокойный Нарьян-Мар шокирован случившейся бедой", — говорится в сообщении мэрии.

СКР возбудил уголовные дела по статьям "Убийство малолетнего", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей":