Возгорание шести автомобилей в Бийске: полиция проверяет камеры наблюдения

Возгорание шести автомобилей в Бийске: полиция проверяет камеры видеонаблюдения и собирает свидетельские показания. Как уже сообщала ГТРК "Алтай", сообщение о поджогах начались рано утром. Шесть автомобилей известного в городе агрегатора такси загорались один за другим — с разницей в 15-20 минут.

Уже назван предварительный денежный ущерб — более одного миллиона рублей. О причинах пожаров говорить пока рано, прокомментировали происшедшее в ГУ МВД. Возможно, имело место небрежное обращение с огнем. Другой вариант — месть конкурентов.

С каждой машиной полиция будет разбираться отдельно. Как рассказал сотрудник пресс-службы краевого ГУ МВД Павел Гуль, следственно-оперативными группами проводятся экспертизы. Только после завершения проверки можно будет сделать какие-то определенные выводы.