ИГ подтвердило смерть аль-Багдади и назвало имя преемника

Главарь ИГ (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади действительно мертв, сообщают СМИ со ссылкой на связанные с террористами сайты. Его место занял Абу Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши, сообщает агентство РИА Новости.

27 октября Соединенные штаты объявили об уничтожении аль-Багдади. Лидер ИГ был обнаружен на северо-востоке Сирии. Сначала его убежище разбомбили с воздуха, после чего на место удара выслали спецназ.



Министерство обороны России сомневается, что Штатам удалось добраться до главы террористической организации, так как информация о гибели аль-Багдади появлялась уже несколько раз, но ни разу не подтверждалась. Так, например, международная коалиция во главе с США отчитывалась об уничтожении лидера ИГ в 2015 году, потом в 2016 году.

Охота на Абу Бакра аль-Багдади идет уже несколько лет. В 2011 году США предлагали за его голову 10 миллионов долларов. В 2017 году эта цифра выросла до 25 миллионов.