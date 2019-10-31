КХЛ. "Спартак" по буллитам переиграл "Северсталь"

Хоккеисты московского "Спартака" в заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ встречались на своем льду с череповецкой "Северсталью". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов удача была на стороне команды Олега Знарка.

Победный бросок исполнил Каспарс Даугавиньш. В основное время матча за "Спартак" также отличились Дмитрий Вишневский (34-я минута) и Александр Хохлачев (59-я). За "Северсталь" шайбы забросили Даниил Вовченко (34-я) и Владислав Провольнев (58-я).

Эта победа стала для "Спартака" уже шестой подряд. Красно-белые с 30 набранными очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. "Северсталь" с 21 баллом идет на Западе девятой.