Трампа обвинили в попытках подыграть Джонсону

В чем только не обвиняют Дональда Трампа. То в то, что он победил на президентских выборах в США только с помощью русских, то в том, что он давит на Зеленского, то в том, что он подыгрывает на досрочных парламентских выборах в Великобритании Борису Джонсону. Эти выборы пройдут 12 декабря 2019 года. И во вмешательстве в них президента США обвинил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Он считает, что Трамп пытается вмешаться в выборы ради победы в них своего друга Бориса Джонсона. Кроме того, лидер лейбористов обвинил 45-го президента Соединенных Штатов в желании обеспечит доступ американских корпораций к Национальной службе здравоохранения Великобритании, сообщает "Интерфакс".

В интервью лондонской радиостанции LBC Дональд Трамп и правда заявил: Корбин был бы плохим парнем для Великобритании, поскольку повел бы ее по плохой дороге. А вот Борис Джонсон – именно тот самый парень для этого времени.

Президент США надеется на то, что торговое соглашения между Вашингтоном и Лондоном, которое должно быть заключено после реализации Brexit, увеличит торговлю между Соединенными Штатами и Великобританией в 4-5 раз. Впрочем, Трамп признал, что соглашение о Brexit с Брюсселем содержит пункты, которые затруднят подписание торгового соглашения Лондона с США. Выход Соединенного Королевства из Евросоюза, тем временем, снова отложен.