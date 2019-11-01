В Нью-Йорке вводят запрет на фуа-гра с 2022 года

В Нью-Йорке решили запретить продажу фуа-гра с 2022 года. За нарушение — штраф до 2 тысяч долларов. Законопроект осталось подписать мэру.

Причина — жестокое обращение с птицами. Гуся или утку принудительно откармливают через зонд. Птица жиреет настолько, что печень увеличивается в 10 раз. Собственно, foie gras и переводится как "жирная печень".

Запрет на это блюдо вводили в Чикаго, но рестораторам удалось его отменить. Зато он уже действует в Калифорнии. Там суд поддержал зоозащитников, а не гурманов, сообщает телеканал "Россия 24".