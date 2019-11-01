Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США

Президент САР Башар Асад назвал президента США Дональда Трампа лучшим в истории страны, так как Трамп откровенно заявляет о своих целях – например, о желании захватить контроль над месторождениями нефти в Сирии. Об этом Асад заявил в интервью государственным телеканалам Сирийской Арабской Республики.

Как пояснил Асад, Трамп лучший потому, что он "наиболее прозрачен", а не из-за хорошей политики. Трамп прямо заявляет: "мы хотим избавиться от такого-то" или "нам нужна нефть". "Такова политика Соединенных Штатов Америки. Что может быть лучше, чем откровенный враг?" – цитирует слова Асада РИА Новости.

Сирийский лидер отметил, что в целом президенты США являются преступниками, которые по факту лишь реализуют интересы лобби.