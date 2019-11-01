Полиция задержала почти 2 тонн кокаина из Доминиканы на юге Пуэрто-Рико

В Пуэрто-Рико на территории города Гуайяма, расположенного на юге острова, полицейские задержали партию кокаина весом 1,9 тысячи килограммов. О происшествии сообщило издание Hoy.

Как уточняется, груз находился на катере, которым управляли два гражданина Доминиканской Республики. Правоохранители задержали их по подозрению в организации сети наркотрафика. Катер был арестован, передает ТАСС.

В настоящее время Доминиканская Республика является одним из крупных пунктов переправки наркотиков в страны Европы и на территорию США. За последние шесть месяцев сотрудники правоохранительных органов задержали более двух тонн наркотиков в разных портах и городах страны. По официальной статистике, в незаконный бизнес вовлечены доминиканцы, а также граждане других стран (в том числе США и Колумбии).