Депутат Рады расплакалась на заседании по обсуждению раздела ГТС Украины

Депутату Верховной рады до слез обидно. Анна Скороход расплакалась на заседании, где обсуждали раздел газотранспортной системы Украины.

Для продления контракта с Россией нужно создать условия, которые отвечают правилам Европы. Проще говоря, газовой логистикой должна заниматься не одна, а несколько компаний.

Депутат от президентской партии внесла свои поправки, сообщает телеканал "Россия 24". Коллеги не захотели их рассмотреть, а потом посоветовали вообще их не подавать.

Реакция дамы-депутата оказалась эмоциональной. Но это не помогло, ее предложения в итоге не приняли, а сам проект закона одобрили во втором чтении.