Тема:

Газовые споры 40 минут назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
1 ноября 201907:10

Депутат Рады расплакалась на заседании по обсуждению раздела ГТС Украины

Депутат Рады расплакалась на заседании по обсуждению раздела ГТС Украины

Депутату Верховной рады до слез обидно. Анна Скороход расплакалась на заседании, где обсуждали раздел газотранспортной системы Украины.

Для продления контракта с Россией нужно создать условия, которые отвечают правилам Европы. Проще говоря, газовой логистикой должна заниматься не одна, а несколько компаний.

Депутат от президентской партии внесла свои поправки, сообщает телеканал "Россия 24". Коллеги не захотели их рассмотреть, а потом посоветовали вообще их не подавать.

Реакция дамы-депутата оказалась эмоциональной. Но это не помогло, ее предложения в итоге не приняли, а сам проект закона одобрили во втором чтении.

Ранее по теме

Сейчас

06:51

Трамп сменил место жительства, обидевшись на политиков Нью-Йорка

04:20

Суд Израиля приостановил экстрадицию Буркова в США

03:34

Небензя: подробности избиения дипломата РФ в Косово шокируют

03:15

Помпео сообщил о введении новых санкций против Ирана

02:24

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

01:31

КНДР подтвердила проведение испытаний РСЗО большого калибра

19:45

Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Небензя - об избиении дипломата РФ Краснощекова в Косово: подробности шокируют

Небензя - об избиении дипломата РФ Краснощекова в Косово: подробности шокируют

4 часа назад
Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США

Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США

5 часов назад
Захарова прокомментировала призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву

Захарова прокомментировала призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву

6 часов назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 2 ноября

20:00

Программа "Вести в субботу"
Все трансляции
Северная Корея подтвердила проведение испытаний РСЗО большого калибра

Северная Корея подтвердила проведение испытаний РСЗО большого калибра

6 часов назад
Майк Помпео сообщил о введении новых санкций против Ирана

Майк Помпео сообщил о введении новых санкций против Ирана

4 часа назад
Госдепартамент США обвиняет "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили

Госдепартамент США обвиняет "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили

2 часа назад
Рубль в ноябре: рост уступит место стабильности?

Рубль в ноябре: рост уступит место стабильности?

1 час назад
Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию Алексея Буркова в США

Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию Алексея Буркова в США

3 часа назад
Грабители в Москве отняли у водителя 10 миллионов рублей

Грабители в Москве отняли у водителя 10 миллионов рублей

12 часов назад
"Прочитал заклинание": убийца мальчика объяснил свой поступок требованием ритуала

"Прочитал заклинание": убийца мальчика объяснил свой поступок требованием ритуала

14 часов назад
13 звезд, которые продолжают зарабатывать миллионы даже после смерти

13 звезд, которые продолжают зарабатывать миллионы даже после смерти

31.10.2019 06:18
Минобороны: видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией

Минобороны: видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией

17 часов назад
"Спартак" обыграл "Ростов" в Кубке России благодаря дублю Ларссона

"Спартак" обыграл "Ростов" в Кубке России благодаря дублю Ларссона

10 часов назад
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

18 часов назад
Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

19 часов назад
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

29.10.2019 10:05
Госдепартаменту США придется опубликовать документы по ситуации на Украине

Госдепартаменту США придется опубликовать документы по ситуации на Украине

1 час назад
В Японском море упал вертолет Южной Кореи, семь человек пропали без вести

В Японском море упал вертолет Южной Кореи, семь человек пропали без вести

3 часа назад
На Филиппинах грузовик рухнул в овраг: 19 человек погибли, более 20 ранены

На Филиппинах грузовик рухнул в овраг: 19 человек погибли, более 20 ранены

3 часа назад
Трамп выдвинул кандидатуру Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря

Трамп выдвинул кандидатуру Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря

4 часа назад
Полиция задержала почти 2 тонны кокаина из Доминиканы на юге Пуэрто-Рико

Полиция задержала почти 2 тонны кокаина из Доминиканы на юге Пуэрто-Рико

5 часов назад
В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек

В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек

6 часов назад
Обещаний на 40 миллионов: генсек НАТО по-хозяйски прошелся по Киеву

Обещаний на 40 миллионов: генсек НАТО по-хозяйски прошелся по Киеву

10 часов назад
"Величайшая охота на ведьм": первый шаг к импичменту Трамп назвал темным днем политики США

"Величайшая охота на ведьм": первый шаг к импичменту Трамп назвал темным днем политики США

11 часов назад
Развод в Петровском: ДНР и ЛНР готовятся отступить, а ВСУ роют новые окопы

Развод в Петровском: ДНР и ЛНР готовятся отступить, а ВСУ роют новые окопы

11 часов назад
Пользователи ВКонтакте выбрали своего победителя шоу "Удивительные люди"

Пользователи ВКонтакте выбрали своего победителя шоу "Удивительные люди"

11 часов назад
"Гремящего" обязательно вооружат гиперзвуковым "Цирконом", заявил Путин

"Гремящего" обязательно вооружат гиперзвуковым "Цирконом", заявил Путин

12 часов назад
Названы автомобили, которые быстрее (и медленнее) всего обесцениваются

Названы автомобили, которые быстрее (и медленнее) всего обесцениваются

14 часов назад
Российский рынок пиратства сократился впервые за 5 лет

Российский рынок пиратства сократился впервые за 5 лет

14 часов назад
Двуногий робот копирует движения оператора, чтобы не упасть

Двуногий робот копирует движения оператора, чтобы не упасть

14 часов назад
Фестивали джаза и рэпа в 2020 году пройдут под девизом "За чистый Коктебель!"

Фестивали джаза и рэпа в 2020 году пройдут под девизом "За чистый Коктебель!"

15 часов назад
По следам Эци: роковой маршрут Ледяного человека восстановили по мхам

По следам Эци: роковой маршрут Ледяного человека восстановили по мхам

15 часов назад
"По шее аж льется!": на пасечника подали в суд из-за пчелиных испражнений

"По шее аж льется!": на пасечника подали в суд из-за пчелиных испражнений

15 часов назад
Вьетнамские "баварцы" готовы атаковать российский авторынок

Вьетнамские "баварцы" готовы атаковать российский авторынок

15 часов назад
ЦБ: долговая нагрузка на россиян достигла максимальных показателей

ЦБ: долговая нагрузка на россиян достигла максимальных показателей

16 часов назад
В Петербурге продают квартиру Пушкина

В Петербурге продают квартиру Пушкина

16 часов назад
Начальник костромской колонии задержан за взятку в миллион рублей

Начальник костромской колонии задержан за взятку в миллион рублей

17 часов назад
Счетная палата оценила эффективность господдержки российского кино

Счетная палата оценила эффективность господдержки российского кино

17 часов назад
Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

18 часов назад
Скорую смерть у пожилых точно предскажет новое компактное устройство

Скорую смерть у пожилых точно предскажет новое компактное устройство

18 часов назад
Два теста прогнозируют болезнь Альцгеймера с точностью до 100%

Два теста прогнозируют болезнь Альцгеймера с точностью до 100%

20 часов назад
Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой

Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой

20 часов назад
Дисциплинированный и морально устойчивый: в Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Дисциплинированный и морально устойчивый: в Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

22 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку