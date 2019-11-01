В Томске студент заработал 29 штрафов во время эффектной погони

Студент из Красноярска менее чем за час собрал 29 штрафов, уходя от преследовавших его томских полицейских. Заезд гонщика-нарушителя сняли на видео.

Тонированную Mazda без номеров инспекторы заметили днем 30 октября на углу проспекта Кирова и улицы Белинского, только вот поинтересоваться у 19-летнего водителя о том, где находятся регистрационные знаки, им не удалось — он пустился наутек.

По пути через весь город молодой человек ловко играл в шашки, резво перестраивался перед автобусами с выездом на "встречку" и беспощадно пускал пыль в глаза стражам порядка. Погоня закончилась за Центральным рынком, когда лихач юркнул в проезд, а он оказался перекрыт коммунальными службами.

Водителю выписали 29 штрафов: за езду без номеров, без прав, с тонировкой, за проезд на красный, пересечение сплошной линии и выезд на встречную полосу, отказ пропустить пешеходов. За неповиновение стражам порядка ему дали пять суток административного ареста.