Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

В 2014 году мужчина являлся командиром отряда противовоздушной обороны ополченцев Донбасса в городе Снежное. Спецслужбы Украины пытались сделать его фигурантом и главным свидетелем дела о крушении малайзийского Boeing 777, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года.

Цемах был похищен сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) прямо из собственного дома, при этом ему вкололи транквилизаторы.

Условия содержания в киевском изоляторе, по словам мужчины, были тяжелыми. К нему не допускали врачей, допрашивали без присутствия адвокатов. Иногда на допросах присутствовали и представители полиции Нидерландов и Австралии. Сами допросы снимались на видео, а проводящие их люди неоднократно угрожали. В частности, по словам Цемаха, следователь Генпрокуратуры Украины грозил ему пожизненным заключением, если тот не даст нужных показаний. А вот за согласие сотрудничать обещали освободить от приговора, вывезти в Нидерланды, предоставить жилье.

"Предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то", — рассказал Владимир Цемах.

Однако он отказался давать показания, которые от него требовали.

Сам Владимир Цемах считает свое похищение украинскими спецслужбами терроризмом. При этом он пояснил, что не обладает никакой информацией о крушении самолета.

"У них реально ничего против меня нет, потому что я не участвовал в этих событиях", — пояснил он.

В сентябре Цемах был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. После этого он вернулся домой в ДНР.