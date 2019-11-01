Хороший пример: после Золотого отвода войск ждут в Петровском

"Можно констатировать, что отвод войск в районе поселка Золотое состоялся. Сейчас здесь нет ни вооруженных людей, ни техники", — сообщил в прямом эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд.

Он привел слова руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаила Филипоненко, который сказал, что 1 ноября народная милиция завершила процесс разведения сил и средств на участке Золотое. В свою очередь, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают отвод сил украинской стороной. Зеркальное отведение происходило три дня.

"Нам удалось пообщаться с местными жителями, которые с очень осторожным оптимизмом оценивают это разведение: они вспоминают события 2016 года. Тогда разведение войск тоже было, но через некоторое время украинские войска заняли серую зону и даже немного продвинулись на территорию ЛНР, и при этом возобновили обстрелы. Но жители верят, что на их земле наступит, наконец, тишина", — рассказал Станислав Бернвальд.

Теперь, по словам репортера, аналогичных действий ждут в районе Петровского. "Представители ДНР говорят, что готовы к разведению и ждут такой же готовности от украинских товарищей".

Уверенность в том, что отвод войск в Петровском состоится, выразил глава администрации города Горловка Иван Приходько. Он прокомментировал последние события в Донбассе из студии программы "60 минут".



"Еще две недели назад, когда мы запускали сигнальные ракеты, но ответа не было, казалось, что все пропало, ничего не получится. Но Зеленский все-таки нашел в себе силы, поехал к националистам, худо-бедно, но поговорил с ними, и разведение состоялось. Мне кажется, что Зеленский потихоньку все делает так, как написано в "формуле Штайнмайера".

Зеркальное разведение сил в районе города Петровское в Донбассе запланировано на 4 ноября. Эту дату объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что 2 ноября Киев и ДНР должны будут отправить СММ ОБСЕ информацию об отводимых силах и средствах. По ее словам, все упомянутые даты были согласованы 29 октября на заседании контактной группы в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе — одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".