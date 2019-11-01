В бане СИЗО найден мертвым убийца любовницы на детской площадке в Раменском

Подмосковные следовали устанавливают обстоятельства смерти арестованного в бане СИЗО в Серпухове.

Его тело с признаками удушья было обнаружено другими следственно-арестованными.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает управление СК РФ по Московской области.

Как сообщает ТАСС, покончивший с собой в СИЗО — 38-летний Артем Шустов, который обвинялся в убийстве бывшей возлюбленной на детской площадке в Раменском.

В пресс-службе подмосковного УФСИН сообщили, что во время содержания в пенитенциарном учреждении каких-либо конфликтных ситуаций с сокамерниками и сотрудниками СИЗО у обвиняемого не было.

Трагедия произошла на глазах у 5-летней дочери женщины в конце июля. Шустов зарезал Наталью Басову и скрылся.

Задержали его в лесу в Ногинском районе Подмосковья. По сведениям источников, у мужчины было нестабильное психическое состояние.