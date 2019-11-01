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1 ноября 201916:42

Пьяного дебошира в аэропорту Домодедово сняли с рейса и арестовали

Управление на транспорте МВД России

В аэропорту Домодедово во время посадки на самолет, отправляющийся в Таджикистан, пьяный мужчина приставал к бортпроводникам, мешал другим пассажирам, громко и нецензурно бранился.

Командир воздушного судна не стал взлетать до тех пор, пока транспортная полиция не вывела дебошира из самолета.

 

Задержанный был настолько пьян, что не сумел правильно назвать дату своего рождения, а о событиях, произошедших на борту самолета он так и не смог вспомнить. Выяснилось, что мужчина направлялся в город Куляб к родственникам — в таджикском аэропорту, по словам хулигана, его должны были встречать дети.

В управлении на транспорте МВД России рассказали, что на мужчину был составлен протокол о мелком хулиганстве, после чего суд назначил ему административный арест на 5 суток.

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