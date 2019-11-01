"Розовая зима": что ждет россиян

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что россиян ждет "розовая зима".

По его словам, зима не будет холодной, температурный фон — около и выше нормы. По осадкам зима будет близкой к обычным значениям, кроме юга европейской территории России – там снега будет мало.

"Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом", — сказал Вильфанд.

Как сообщает "Интерфакс", также Вильфанд рассказал, почему с опаской использует неформальный эпитет "розовый". В 2017 года он так охарактеризовал предстоящее лето и продемонстрировал карты, которые были закрашены светло-красным цветом — он означает температуру около и выше нормы. Однако то лето выдалось, особенно в Москве, холодным. По его словам, иногда метеорологи стремятся подыграть журналистам. "У меня негативное отношение к таким прилагательным. Нужно говорить все-таки на определенном языке, профессиональном", — сказал Вильфанд.