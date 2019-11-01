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1 ноября 201917:06

Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите

Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.

Как рассказал "Интерфаксу" ее адвокат Анатолий Кучерена, уже установлены все лица, причастные к этому инциденту.

По его словам, конфликтную ситуацию они с доверительницей намерены решить в досудебном порядке.

"Но если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд", — добавил адвокат.

Кучерена рассказал, что изображение актрисы на надгробной плите было обнаружено на выставке похоронных услуг на ВДНХ.

"Одна из компаний, осуществляющих ритуальные услуги, набралась смелости и нахальства и "опубликовала" на похоронном изделии портрет Кристины в качестве демонстрации современных технических возможностей", — пояснил Кучерена.

Он назвал подобное поведение компании "грубейшим нарушением закона", поскольку Гражданский кодекс РФ запрещает использование фото людей без их согласия.

Кучерена отметил, что подобные действия компании стали потрясением не только для Кристины Асмус, но и ее близких.

Адвокат также сообщил, что в случае выплаты компенсации за моральный вред, сумма эту будет направлена в один из детских домов или на помощь больным детям.

По сведениям СМИ, когда посетители выставки ритуальных услуг обнаружили изображение 31-летней Асмус и разразился скандал, представители компании поначалу утверждали, что это портрет похожей, но другой женщины.

Когда же им предъявили точно такое же фото актрисы, там сказали, что фотографию им дал недобросовестный журналист для того, чтобы проверить работу гравировального станка.

Кристина Асмус (настоящая фамилия Мясникова) – супруга юмориста Игоря Харламова – известна зрителям по фильмам "Елки", сериалам "Интерны", "Синдром дракона" и другим.

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