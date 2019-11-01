В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

В Тюмени благополучно сел SSJ-100 "Ямала" с отказавшим левым двигателем. Перед посадкой самолет выработал топливо.

"Сухой" направлялся в Санкт-Петербург, пилот решил вернуться из-за технеисправности.

На борту SSJ-100 было 80 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.

Самолету около двух с половиной лет, уточняет ТАСС.