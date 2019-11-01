Поезда в Крым поедут в этом году, оператор определен

Меньше двух месяцев осталось до запуска первых поездов в Крым. Как сообщалось ранее, из Москвы в Симферополь и из Петербурга в Севастополь можно будет отправиться под стук колес уже в конце этого года — после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Минтранс России 1 ноября сообщил, что оператором пассажирских поездов в Крым определена Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (Москва).

Как отметили в ведомстве, с соответствующей инициативой выступила сама компания.

Она была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе — на одном из самых популярных в России маршрутов Москва – Петербург, и соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля.

Кроме того, по данным Минтранса, Росжелдор разработал маршруты и графики движения поездов, "которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны", передает "Интерфакс".

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ставшему одним из самых длинных в России (19 километров), было открыто 16 мая 2018 года, а проезд грузовиков начался с 1 октября.

Ожидается, что первые пассажирские поезда пойдут по нему уже в декабре этого года, а грузовые — в июне 2020-го.