Live

Тема:

Российский Крым 15 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 ноября 201918:48

Поезда в Крым поедут в этом году, оператор определен

Меньше двух месяцев осталось до запуска первых поездов в Крым. Как сообщалось ранее, из Москвы в Симферополь и из Петербурга в Севастополь можно будет отправиться под стук колес уже в конце этого года — после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Минтранс России 1 ноября сообщил, что оператором пассажирских поездов в Крым определена Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (Москва).

Как отметили в ведомстве, с соответствующей инициативой выступила сама компания.

Она была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе — на одном из самых популярных в России маршрутов Москва – Петербург, и соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля.

Кроме того, по данным Минтранса, Росжелдор разработал маршруты и графики движения поездов, "которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны", передает "Интерфакс".

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ставшему одним из самых длинных в России (19 километров), было открыто 16 мая 2018 года, а проезд грузовиков начался с 1 октября.

Ожидается, что первые пассажирские поезда пойдут по нему уже в декабре этого года, а грузовые — в июне 2020-го.

Ранее по теме

Сейчас

19:01

Театр сатиры прокомментировал новости о сердце Ширвиндта

18:23

В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

17:18

Российско-турецкий патруль проинспектировал обстановку на севере Сирии

15:48

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

15:02

Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарева

14:31

Убийца принял за демона малыша из "Сказки"

13:35

СММ ОБСЕ констатировала отвод сил у Золотого

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

34 минуты назад
"Жил разгульный человек": заммэра назвал возможную причину пожара в центре Москвы

"Жил разгульный человек": заммэра назвал возможную причину пожара в центре Москвы

32 минуты назад
Путин предупредил, что дефицит квалифицированных кадров может составить три миллиона человек

Путин предупредил, что дефицит квалифицированных кадров может составить три миллиона человек

13 минут назад

Трансляции

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 2 ноября

20:00

Программа "Вести в субботу"

3 ноября

12:00

Деловой инвестиционный саммит АСЕАН - 2019
Все трансляции
У детсадовского убийцы "поехала крыша"

У детсадовского убийцы "поехала крыша"

47 минут назад
Поезда в Крым поедут в этом году, оператор определен

Поезда в Крым поедут в этом году, оператор определен

10 минут назад
"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

58 минут назад
Камера сняла последние секунды жизни бывшего мэра Киселевска

Камера сняла последние секунды жизни бывшего мэра Киселевска

6 часов назад
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

2 часа назад
Трамп о новом лидере ИГ: мы точно знаем, кто он

Трамп о новом лидере ИГ: мы точно знаем, кто он

48 минут назад
Хороший пример: после Золотого отвода войск ждут в Петровском

Хороший пример: после Золотого отвода войск ждут в Петровском

2 часа назад
Песков, Поклонская и Слуцкий ответили Криклию

Песков, Поклонская и Слуцкий ответили Криклию

2 часа назад
Захарова напомнила о происходящем в Латвии и на Украине

Захарова напомнила о происходящем в Латвии и на Украине

2 часа назад
Российско-турецкий патруль проинспектировал обстановку на севере Сирии

Российско-турецкий патруль проинспектировал обстановку на севере Сирии

1 час назад
Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарева

Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарева

3 часа назад
"15 лет выдержки": Оркестр волынщиков Москвы отметит день рождения в Доме музыки

"15 лет выдержки": Оркестр волынщиков Москвы отметит день рождения в Доме музыки

2 часа назад
"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

3 часа назад
Техновидение: обзор складного смартфона Samsung и зачем Сбербанку ваши посты "ВКонтакте"

Техновидение: обзор складного смартфона Samsung и зачем Сбербанку ваши посты "ВКонтакте"

3 часа назад
Рубль в ноябре: рост уступит место стабильности?

Рубль в ноябре: рост уступит место стабильности?

12 часов назад
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

31.10.2019 12:11
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

29.10.2019 10:05
4,5 миллиона за коммуналку: биткоины разорили жильцов дома в Красноярске

4,5 миллиона за коммуналку: биткоины разорили жильцов дома в Красноярске

23 минуты назад
Спустя 30 лет стали известны детали засекреченного похода на Северный полюс

Спустя 30 лет стали известны детали засекреченного похода на Северный полюс

31 минута назад
Ким Чен Ын приглашен в Москву на 75-летие Победы

Ким Чен Ын приглашен в Москву на 75-летие Победы

43 минуты назад
Прогноз на выходные: тренд на потепление, но радоваться рано

Прогноз на выходные: тренд на потепление, но радоваться рано

59 минут назад
Названы популярные направления для путешествий с детьми на новогодние каникулы

Названы популярные направления для путешествий с детьми на новогодние каникулы

1 час назад
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите

Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите

1 час назад
Генсек НАТО дал указания Украине

Генсек НАТО дал указания Украине

1 час назад
Учёные: вера в дьявола помогала людям избегать страшных заболеваний

Учёные: вера в дьявола помогала людям избегать страшных заболеваний

2 часа назад
В бане СИЗО найден мертвым убийца любовницы на детской площадке в Раменском

В бане СИЗО найден мертвым убийца любовницы на детской площадке в Раменском

2 часа назад
Родственники отправили пенсионерку жить в курятник

Родственники отправили пенсионерку жить в курятник

2 часа назад
Кулижников выиграл конькобежный чемпионат России

Кулижников выиграл конькобежный чемпионат России

3 часа назад
Юрий Трутнев выступил против "плоских" тарифов для вахтовиков в ДФО

Юрий Трутнев выступил против "плоских" тарифов для вахтовиков в ДФО

3 часа назад
Полковник Черкалин готов расстаться с миллиардами, часами и запонками

Полковник Черкалин готов расстаться с миллиардами, часами и запонками

3 часа назад
Ярошенко нужна срочная медпомощь: Москва призвала прекратить издевательства

Ярошенко нужна срочная медпомощь: Москва призвала прекратить издевательства

3 часа назад
На "Автоторе" стартовала сборка Kia Soul по полному циклу

На "Автоторе" стартовала сборка Kia Soul по полному циклу

3 часа назад
Одноклассники избили сочинского школьника за грубые слова об аниме

Одноклассники избили сочинского школьника за грубые слова об аниме

4 часа назад
Полная амнезия иммунитета: корь делает организм уязвимым к другим болезням

Полная амнезия иммунитета: корь делает организм уязвимым к другим болезням

4 часа назад
Константин Крюков рассказал о "клане Бондарчуков"

Константин Крюков рассказал о "клане Бондарчуков"

4 часа назад
В России запретили выдавать микрокредиты под залог жилья

В России запретили выдавать микрокредиты под залог жилья

4 часа назад
Познакомьтесь с русскими голосами "Холодного Сердца 2"

Познакомьтесь с русскими голосами "Холодного Сердца 2"

5 часов назад
BMW попыталась потроллить Mercedes, но натолкнулась на резкую "ответочку"

BMW попыталась потроллить Mercedes, но натолкнулась на резкую "ответочку"

8 часов назад
Клетки зубов восстанавливают молочные железы

Клетки зубов восстанавливают молочные железы

8 часов назад
Инновационное развитие: топ-10 регионов России

Инновационное развитие: топ-10 регионов России

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку