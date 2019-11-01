Экстренно севший в Тюмени SSJ-100 отстранят от полетов

Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", который экстренно приземлился в аэропорту Тюмени, отстранен от полетов. Самолет отправится на ремонт и вернется в строй, как только завершится расследование, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, 1 ноября авиалайнер, который летел из Тюмени в Санкт-Петербург, столкнулся с птицей. Животное попало в левый двигатель лайнера, после чего силовая установка заглохла. Пилоты сделали несколько кругов над аэропортом, чтобы сжечь лишнее топливо, и успешно посадили SSJ 100. Никто не пострадал.

Пассажиров, летевших в Санкт-Петербург, отправят резервным самолетом.