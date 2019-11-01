Дом загорелся с "нехорошей квартиры": среди спасенных - неясыть по кличке Абу

Жильцы дома на Большой Сухаревской, где в пятницу произошел пожар, пока не могут вернуться в свои квартиры. Пока в здании идет проливка, людям готовы временно предоставить гостиницу. По предварительным данным, сначала загорелась одна из квартир, потом пламя перекинулось в шахту лифта и стало быстро распространяться по деревянным перекрытиям.

Черные клубы дыма жильцы этого дома в центре Москвы заметили около трех часов дня, а через несколько минут во всем подъезде стало невозможно дышать.

Загорелась квартира на втором этаже. Соседи всегда считали ее "нехорошей": жилец шумел и употреблял алкоголь.

- Это уже не первое возгорание в этой квартире. Так же вызывали пожарных, но не так сильно горело! К нему друзья постоянно приходят, в подъезде тусуются.

Скоро задымились и другие квартиры. Когда появилась информация, что на верхних этажах заблокированы люди, группировку пожарных усилили высотными лестницами.

С открытым огнем удалось справиться быстро, но дом с деревянными перекрытиями пришлось проливать водой еще несколько часов.

Зданию больше века, сухие балки начали тлеть, и весь вечер пожарные спасали дом от обрушения. За их действиями наблюдали жильцы. Люди эвакуировались, не успев захватить своих питомцев.

"У меня там животные", — говорит одна из проживающих в доме женщин.

Но эта история со счастливым финалом. Спасатели бережно укутывают сову по кличке Абу. Через несколько минут она уже на руках у хозяйки.

Тех, кто отравился угарным газом, отправили в больницу. Многим пожилым людям помощь оказали на месте. Для них выбраться из дома было сложнее всего.

Пожарные будут обследовать дом еще несколько часов. Тем жильцам , кому больше негде ночевать, город предоставит места в пунктах временного размещения.