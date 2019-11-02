Алле Бут не дали разрешение на дополнительные встречи с мужем

Алла Бут сообщила, что Госдепартамент США не дал ей разрешение на дополнительные встречи с мужем Виктором Бутом.

При этом ведомство так и не прислало официальный ответ.

Ранее Алла Бут обратилась в Госдеп с просьбой предоставить возможность дополнительных встреч с супругом до конца срока пребывания семьи в США, как это было в первые четыре недели, когда, кроме положенных встреч в субботу и воскресенье, близкие осужденного россиянина имели еще две встречи в неделю.

Таким образом у семьи осталось четыре встречи.

Алла рассказала, что каждый раз при встрече супруги общаются по три-четыре часа в общем зале тюрьмы рядом с городком Мэрион, штат Иллинойс. Но общение нельзя назвать комфортным, так как в зале присутствует много людей, приходится кричать.

Уже 12 ноября Алла Бут с дочерью будут в Нью-Йорке. Женщины планируют провести встречи с адвокатами и российскими дипломатами, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

"В Москву мы летим 1 декабря".

До сих пор нет решения по вопросу передачи Виктору Буту компакт-диска с записанными для него видеопосланиями, среди которых есть видео и от его матери.

"Адвокат этим уже заниматься не может, потому что он получил официальный отказ. Теперь это исключительно по дипломатической линии, посольство будет пытаться что-то сделать".

Алла Бут не исключает, что ей придется обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.