Российские шахматисты сохраняют лидерство на Евро-2019

В грузинском Батуми продолжаются матчи командного чемпионата Европы по шахматам. В турнире мужских сборных россияне сохраняют лидерство, несмотря на то, что в двух последних турах завершали свои матчи вничью – с представителями Германии и Англии.

Матч с британцами не удался Дмитрию Андрейкину, который уступил ветерану английских шахмат Майклу Адамсу. Равновесие восстановил Никита Витюгов, который белыми фигурами обыграл Люка Макшейна. Кирилл Алексеенко и Максим Матлаков свои партии завершили вничью.

По итогам восьми туров сборная России на турнире набрала 13 очков. В активе россиян пять побед и три ничьи. Наши шахматисты идут первыми в турнирной таблице, имея равное число очков с представителями Украины, но опережая их по результату личной встречи.