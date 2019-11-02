Малайзия пригрозила закупками российских самолетов вместо европейских

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пригрозил европейским странам торговой войной. Как заявил Мохамад в субботу на саммите стран Ассоциации государств Юго-восточной Азии в Бангкоке, отказ европейцев от закупок малайзийского пальмового масла вынудит страну заключить контракт на поставку самолетов из России вместо Airbus.

"Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары", - сказал премьер Малайзии.

Прекращение поставок масла в Европу приведет Малайзию и Индонезию к серьезным убыткам, пишет РИА Новости. Эти две страны закрывают 90 процентов мирового рынка пальмового масла.

В целом, премьер Малайзии известен своими жёсткими и неполиткорректными высказываниями.