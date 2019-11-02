Суровый край: в сибирской Тофаларии появятся электричество и Wi-Fi

Тофалария. Звучит как загадочная страна где-то далеко за границей, но нет, это небольшой регион, хоть и отдаленный, в России. Среди сибирских гор и лесов там живут представители одного из малочисленных российских народов — тофалары. И теперь в их родных места, в глубинке, появляется стабильное электроснабжение.

Тофалария — суровый край. На землю великих шаманов попасть можно только по воздуху или по зимнику, когда на местной реке лед встанет. Путь неблизкий, около 12 часов на грузовом авто. Проект дороги через поселок Нерха в Алыгджер есть, но возникли сложности с финансированием. По расчетам администрации Алыгджера, строительство грунтовой дороги может стоить порядка 80 миллионов рублей, поэтому основной транспорт пока – вертолет.

Сейчас основной задачей остается подключить Тофаларию к электросетям . Пока ток дает генератор. Накануне из районного центра в поселок привезли новый дизельный генератор. Мощности старого на всех не хватало, у местных жителей постоянно выходили из строя электроприборы, перегорали лампочки.

Этот рычаг подает электроэнергию уже на весь поселок. Это 230 домов. Стабильного электричества тофалары ждали с нетерпением. Экономить на электроэнергии они не собираются, хотя потребности в электричестве выросли, ведь после летнего наводнения печное отопление пришло в негодность. Поэтому дома отапливают обогревателями. А семьи у местных жителей большие. В некоторых — по шесть ребятишек.

Дома, попавшие в зону затопления, уже расселили. Жители получили сертификаты на новое жилье. Пострадавшие от паводка постройки снесут, на их месте построят набережную. В поселке уже установили дополнительные световые опоры, повесили фонари. Свет теперь есть не только в домах одного из самых малочисленных народов страны, но и на улицах.

Вместе с электричеством в поселок идут и другие изменения. Культурный центр с крышей в виде чума — проект уже подготовлен. На месте будущей стройки специалисты собирают образцы грунта для экспертизы.

В следующем году, шума дизельного генератора уже не будет. Электричество пойдет транзитом из соседнего Тулуна через поселок Алыгджер в Республику Тува.

Местные жители переменам рады. В их привычный образ жизни, наконец, вмешались технологии. Теперь с нетерпением тофалары ждут, когда им в дома проведут Wi-Fi.