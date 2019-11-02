Визит в Москву: грандиозные тожества и удивительная делегация

В Москве началась официальная программа пребывания удивительной делегации. Те русские православные приходы, которые оставались в Западной Европе под Константинополем, присоединяются к Московскому Патриархату.

Древняя Троице-Сергиева лавра встречала клириков и мирян западноевропейских приходов русской традиции звонов всех своих колоколов. Грандиозные тожества. Присоединение архиепископии к Московскому Патриархату — событие поистине историческое. Для участия в нем в столицу приехали более 120 клириков и мирян западноевропейских приходов русской традиции.

"Сейчас все ветви Русской Православной Церкви воссоединились. Зарубежная Церковь, Московский Патриархат и наша архиепископия — три ветви, которые разошлись из за революции, но теперь конец расхождения", — сказал Федор Вандерворт, протоиерей из Голландии.

"Даже люди, которые были изначально против из каких-то исторических соображений, из-за событий гражданской войны, вдруг встали во главе этого воссоединения", — отметил Виктор Лупан, глава редакционного совета старейшего эмиграционного издания "Русская мысль" (Париж).

Молебен в Троицком соборе у мощей преподобного Сергия Радонежского, особо чтимого святого всей без исключения многонациональной паствой приходов архиепископии.

Исторически архиепископия сформировалась на базе приходов, образованных русскими беженцами в Западной Европе после революции 1917 года. А управляющим приходами стал архиепископ Житомирский и Волынский Евлогий. Решение тогда поддержал Патриарх Тихон. В 1921 году он объединил приходы в одно управление. Поэтому глубоко символично, что торжества в столице начинались именно в Донском монастыре, у позолоченной раки с мощами святителя Тихона, под мерцающими лампадами и темными ликами икон.

На кладбище Донского монастыря — могилы писателя Шмелева и философа Ильина. В эмиграции оба — один во Франции, другой в Швейцарии — как раз и были прихожанами западноевропейских приходов. За десятилетия к ним присоединилось множество французов, англичан, немцев и итальянцев. Нынешний ее глава архиепископ Иоанн Реннето по происхождению, кстати, и сам этнический француз.

"Цель — сохранить архиепископии и продолжит деятельность православия на Западе. Место нашего возвращения — это Русская Православная Церковь", — подчеркнул Иоанн Реннето.

Процессу объединения двух ветвей Церкви предшествовал целый ряд ключевых событий этого года. В августе Константинополь, к которому формально относились приходы русской традиции, предложил архиепископии самораспуститься и войти в состав греческих церковных структур в Западной Европе. В ответ духовенство архиепископии большинством голосов проголосовало за воссоединение с Русской Церковью и обратилось к Патриарху Кириллу. 7 октября Священный Синод принял клириков и приходы архиепископии в юрисдикцию Московского Патриархата.

Свое желание перейти в Русскую Церковь выразили свыше 60 приходов архиепископии. Это значит, что теперь в состав Русской Церкви переходят такие шедевры и духовные святыни, как церковь архангела Михаила в Каннах, где были погребены многие великие князья из династии Романовых, Николаевский собор в Ницце — самый большой сегодня православный храм в западной Европе – и, конечно, Александро-Невский собор в Париже. Все они связаны с судьбой всей русской эмиграции.

"Если бы он подчинился Патриарху Варфоломею, архиепископия бы распалась. Многие бы приходы ушли: кто-то — к румынам, кто-то — к грекам. Наш бы собор сопротивлялся", — отметил Анатолий Ракович, протопресвитер, священнослужитель собора Александра Невского.

"Это просто история, через которую продвигается свидетельство православия на Западе. И то ,что потомки русского народа воссоединяются, — важнейшее событие", — уверен Иоанн Дробат (Тихоницкий), протодиакон кафедрального собора Александр Невского.

На грандиозные торжества в Москву приехали потомки многих русских эмигрантов, прихожан западноевропейских приходов. Они — граждане разных европейских стран, говорящих на разных языках и выросших в разных культурах.

"Все это живет. Почему-то захотели нас разрушить. Мы против этого и нашли канонический подход. Благодарим Патриарха Кирилла", — сказал секретарь Епархиального Совета Николай Лопухин.

"Надо было раньше объединятся", — подчеркнул игумен Емельян, настоятель православного прихода в Дании.

Важный момент: все приходы сохраняют свои богослужебные и языковые традиции, а также особенности церковного управления. И главное: к единству возвращается не входящая в состав Русской Зарубежной Церкви часть русской эмиграции, после многолетнего разделения, порожденного революцией и гражданской смутой.

3 ноября в храме Христа Спасителя во время богослужения состоится торжественное оглашение и вручение архиепископу Иоанну патриаршей и синодальной грамоты об историческом воссоединении.