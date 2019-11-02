"Зенит" не смог обыграть ЦСКА на своем поле

Чемпион России по футболу "Зенит" в матче 15 тура российской бундеслиге сыграл на своем поле вничью с ЦСКА 1:1. Петербуржцам пришлось отыгрываться.

"Зенит" набрал хороший ход в чемпионате и досрочно выиграл первый круг. ЦСКА, напротив, неважно выглядел в последних турах. Однако чемпион не смог добиться победы. Весь первый тайм прошел в равной борьбе, а перед самым перерывом Никола Влашич после паса Федора Чалова вывел москвичей вперед.

Во втором тайме "Зенит" предпринял титанические усилия, чтобы переломить ход встречи. Армейцы держались, даром, что на 54 минуте остались в меньшинстве. В течении нескольких минут две желтых карточки получил полузащитник ЦСКА Яка Бийол. "Зенит" смог забить ответный мяч. На 73 минуте после прострела Артема Дзюбы точный удар нанес Александр Ерохин. Однако вырвать победу петербуржцы не смогли. Ничья 1:1.

"Зенит" набрал 33 очка и выиграл первый круг. У ЦСКА 27 очков и пятая позиция.