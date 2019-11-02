Гран-при США. Ферстаппен выиграл третью практику

В Остине проходит 19 этап Формулы 1 Гран-при США. Состоялась третья свободная практика, в которой преуспел голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Ферстаппен, накануне показавший лучшее время в первом свободном заезде, одержал и в третей практике. На втором месте немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Третий результат у Ландо Норриса из McLaren.

Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят показал 14 результат. Ранее Квят занимал 11 и 12 места.