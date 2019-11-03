Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц

В Забайкальском крае трое подростков задержаны по подозрению в убийстве мужчины и насилии над женщиной. Двум молодым людям — 16 лет, их младшему подельнику — 15. Следствие уже предъявило им обвинение, пишет ТАСС.

Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата. Они окажут содействие местным органам в установлении всех обстоятельств жестокого убийства и изнасилования.

Как сообщалось ранее, трое молодых людей ворвались в частный дом 27 октября. Они избили 40-летнего мужчину, который скончался о травм, и надругались над женщиной.

Органам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних Кыринского района Забайкалья предстоит пройти проверку на неполное служебное соответствие.