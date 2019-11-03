В руках у школьного дворника взорвалась петарда

Приморское МВД сообщает, что предметом, взорвавшимся в руках жительницы Приморья, оказалась петарда.

Ранее сообщалось, что 61-летняя пенсионерка, работающая дворником в школе, подняла с асфальта неизвестный предмет и он взорвался. На сверток была нанесена надпись "С Хэллоуином!". Пенсионерка получила травму руки (по предварительным данным, ей оторвало палец) и госпитализирована в местную клинику.

Кинологи с собаками, вызванные на место происшествия, обследовали прилегающую к месту инцидента территорию. Других подозрительных предметов не обнаружено.