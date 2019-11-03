Единая Церковь: исторический момент, к которому шли так долго

3 ноября в московском храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл вручил представительной делегации Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном патриаршую и синодальную грамоты о каноническом присоединении православных приходов Западной Европы к Русской Православной Церкви. Таким образом, в послереволюционном расколе православного мира длиною в целый век поставлена точка.

Этого события ждали долго. И на всей канонической территории Русской Православной Церкви. И в западноевропейских приходах русской традиции. Ждали клирики и мирян. Чтобы это великое событие, которое многие называют чудом, свершилось во всей своей полноте и столетие назад разделенная Церковь обрела долгожданное в поколениях единство.

И вот он, исторический момент, к которому шли так долго. В храме оглашается акт передачи патриаршей и синодальной грамоты главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. У многих в этот момент на глазах слезы.

Патриарх Кирилл объявляет о возведении архимандрита Иоанна в сан митрополита Русской Церкви. В бело-золотом храме Христа Спасителя зажжены все светильники и лампады. Торжественную литургию в честь восстановления единства РПЦ и западноевропейских приходов возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Вы подарили нам возможность выжить и продолжить осуществлять свое миссионерское призвание во Франции и Восточной Европе. В рамках совместного принятого решения и в качестве полноценной Архиепископии", — сказал Иоанн, архиепископ Дубнинский, управляющий Архиепископией западноевропейских приходов.

В центре храма совершает молитву паства теперь уже единой Церкви. Все вместе: потомки русских эмигрантов, и те кто никогда не покидал пределов России, зарубежные клирики и священнослужители Московского Патриархата.

Молитва у раки с мощами святителя Тихона объединила клириков и мирян из десятков приходов русской традиции в Западной Европе. Единство совсем не случайное. Именно Святейший Патриарх в 1921 году принял решение объединить разрозненные западноевропейские приходы в одно управление. Почти столетие спустя митрополит Иоанн сделал, казалось, невозможное.

Когда Константинопольский Патриарх Варфоломей решил упразднить Архиепископию приходов русской традиции, распылив ее среди подчиненных себе митрополий, именно владыка Иоанн (Реннето) — этнический француз — сделал все, чтобы приходы не просто сохранили историческую связь с Русской Церковью, а стали ее органической частью.

Исторически Архиепископия сформировалась на базе приходов, образованных русскими эмигрантами в Западной Европы после революции 1917 года. Управляющим приходами стал архиепископ Житомирский и Волынский Евлогий. Его объединительные решения тогда как раз и поддержал Патриарх Тихон. За многие десятилетия приходы, сохраняя единство русской традиции, стали интернациональными общинами — с разными культурами, происхождением, богослужебными языками.

Протопресвитер Анатолий Ракович — самый почитаемый клирик парижского кафедрального собора Александра Невского. Больше полувека он служит в знаменитом православном храме, где не раз бывал Шаляпин, Бунин, Дягилев. Удостоенный за свою пасторскую службу высокий чести ношения двух наперстных крестов отец Анатолий не может сдержать эмоций. Этого события ждало не одно поколения русских эмигрантов.

"Это событие — невероятное. Это завершение того периода, который, как рана, разделяла", — отметил отец Анатолий.

На грандиозные торжества в Москву приехали потомки многих русских эмигрантов, прихожан из разных приходов русской традиции. Виктор Лупан — глава редакционного совета старейшего эмиграционного издания — "Русская мысль", на страницах которого не раз появлялась проза Бунина, Бердяева, Лосского.

"Были три ветви Русской Церкви. Была Московская Патриархи, Русская Зарубежная Церковь и Архиепископия. Архиепископия была центром европейского православия. И мы последние оставались неприкаянными. И вдруг вот это произошло. Мы боролись годами, но бессмысленно", — вспоминает Виктор Лупан.

В августе 2019-го Константинополь, к которому формально относились приходы русской традиции, предложил Архиепископии самораспуститься. В ответ духовенство Архиепископии большинством голосов проголосовало за воссоединение с Русской Церковью и обратилось к Патриарху Кириллу. 7 октября Священный Синод принял клириков и приходы Архиепископии в юрисдикцию Московского Патриархата.

Отец Иоанн Дробот — старший протодиакон собора Александра Невского в Париже. Вместе с этим шедевром в лоно Русской Церкви переходят и такие духовные святыни, как церковь архангела Михаила в Каннах и Николаевский собор в Ницце. При этом все приходы сохраняют богослужебные, языковые и пасторские особенности. И — главное — восстанавливается историческая и духовная связь времен.

Сегодняшней событие — историческое. Спустя столетие окончательно восстановлен многолетний разрыв русского церковного зарубежья. А частью Московского Патриархата стало многонациональное церковное образование в Западной Европе.