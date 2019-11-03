Песков рассказал, чем Венгрия и Орбан понравились Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызывает симпатии у президента РФ Владимира Путина своей мудростью, прагматизмом, богатым опытом и суверенностью суждений. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Орбан – необычный руководитель и, по словам Пескова, выбивается из общего ряда своих европейских коллег.

У России и Венгрии "огромный объем" экономических отношений – более половины потребностей в нефти и газе Венгрия удовлетворяет за счет поставок российских энергоресурсов, напомнил пресс-секретарь Путина.

"При этом, в Венгрии не говорят о зависимости, об угрозе использования Россией энергоресурсов в качестве политического оружия. Они прагматично покупают. Более того, они заполнили все свои подземные хранилища газа и уже договорились на следующий год с "Газпромом". Абсолютно прагматично договорились, выгодно и "Газпрому", и венгерской стороне, они полностью гарантировали свою энергобезопасность", — сообщил Песков.