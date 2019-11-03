Путин готов встречаться в нормандском формате, когда появится срочная необходимость

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что готов к любым встречам и заинтересован в саммите в нормандском формате, но когда станет ясно, каким будет результат. Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Путин "заинтересован в продолжении саммита в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата".