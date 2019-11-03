"Авангард" прервал победную серию московского "Динамо" в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе одержал волевую победу над московским "Динамо" – 4:3.

У победителей встречи дубль оформил Тайлер Бек (23-я, 57-я минуты) и по разу отличились Кирилл Семенов (6) и Свен Андригетто (42), а у гостей две шайбы забросил Юусо Хиетанен (4, 48) и одну – Дмитрий Яшкин (49).

"Авангард" с 34 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Динамо", прервавшее победную серию из пяти игр, расположилось на четвертой строчке Запада, имея в активе 31 очко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ омичи во вторник, 12 ноября, на выезде сыграют с казанским "Ак Барсом", а москвичи в тот же день примут нижнекамский "Нефтехимик".