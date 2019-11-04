Баскетбол. "Химки" обыграли УНИКС, у Шведа 24 очка

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ подмосковные "Химки" на домашнем паркете обыграла казанский УНИКС со счетом 109:83 (29:16, 28:24, 26:22, 26:21).

У победителей встречи самыми результативными стали Алексей Швед (24 очка), Девин Букер (21) и Энтони Гилл (15), а у гостей больше всех набрали Джамар Смит и Эрик Макколлум – 19 и 18 очков соответственно.

"Химки" одержали шестую победу кряду и лидируют в турнирной таблице, а УНИКС расположился на восьмой строчке. В следующем матче турнира химчане 11 ноября примут "Парму", а казанцы днем ранее дома сыграют с "Нижним Новгородом".