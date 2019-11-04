Искусственный интеллект поможет ставить диагнозы на основе анализов россиян

В 2021 году планируется запуск специальной системы учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта. ИИ будет ставить диагнозы на основе медицинских анализов россиян, сообщают представители пресс-службы проекта CoBrain-Analytics.

В частности, искусственный интеллект будет изучать образцы крови, мочи и тканей, полученные от пациентов с серьезными заболеваниями (например, наследственные онкологические синдромы, рак поджелудочной железы, рак легкого, тяжелые нейродегенеративные заболевания). Эти данные будут сопоставляться с клиническими данными биобанков и различных медицинских учреждений России. Затем пациенту предложат персональное лечение, сообщает РИА Новости.

По данным CoBrain-Analytics, для запуска системы было подписано соглашение с компанией "Национальный БиоСервис". Обе компании работают над проектами в рамках "дорожных карт" NeuroNet и HealthNet Национальной технологической инициативы (это государственная программа поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в РФ).

Как добавил представитель CoBrain-Analytics, использование искусственного интеллекта позволит улучшить диагностику социально значимых заболеваний, оптимизировать их терапию и сделать ее более персонифицированной. Также искусственный интеллект будет использован для разработки новых лекарственных препаратов.